- Un avion Lufthansa care zbura pe ruta Frankfurt (Germania) si Teheran s-a intors din drum joi dupa o ora de zbor „din precautie” si din cauza nesigurantei in „spatiul aerian al aeroportului” capitalei iraniene, a anuntat compania germana, citata de AFP.

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro și-a anulat participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, din motive de securitate, a anunțat Otavio Rego Barros, purtatorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citat de Mediafax. Cu toate…

- Un avion ucrainean cu 176 de oameni la bord s-a prabușit in Iran in cursul dimineții de 8 ianuarie. Din pacate, Crucea Roșie a anunțat ca nu exista nicio șansa ca cineva sa fi supraviețuit impactului. Avion ucrainean cu 176 de oameni la bord s-a prabușit in Iran Azi, 8 ianuarie, un avion apariținand…

- Un avion Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, avand la bord 180 de pasageri si membri ai echipajului, s-a prabusit miercuri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran din cauza unei defectiuni, anunta Reuters citand agentia semioficiala Fars. (Agerpres/FOTO…

- Aproape 200 de persoane au parte de un Revelion ratat, dupa ce cursa aeriana București - Dubai a fost intoarsa din drum. Pasagerii nu au fost informați despre posibila ora in care ar putea sa reia zborul spre Dubai.

- O explozie subterana, urmata de un incendiu, s-a produs in parcarea unui hotel din Galați, din cauza unei acumulari de gaze. Nu au fost victime, dar patru mașini au fost avariate, anunța Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Galați, deflagrația s-a produs luni in parcarea imobilului in care…