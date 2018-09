Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc sambata noapte, in avionul companiei aeriene Qantas care a plecat din orașul australian Perth spre Londra. Un barbat de 32 de ani a provocat un scandal la bordul aeronavei, lucru care a determinat piloții sa intoarca avionul din drum. Avionul Boeing 787-9 Dreamliner a revenit…

- Un avion care efectua un zbor intre orasul australian Perth si Londra, operat de compania aeriana Qantas, a fost nevoit sa se intoarca din drum dupa doua ore din cauza unui pasager recalcitrant, transmite...

- Un avion care efectua un zbor între orasul australian Perth si Londra, operat de compania aeriana Qantas, a fost nevoit sa se întoarca din drum dupa doua ore din cauza unui pasager recalcitrant, transmite sâmbata dpa.

- Un avion aparținand companiei spaniole Iberia, cu 306 pasageri la bord și 13 membri ai echipajului, a aterizat joi de urgența, dar fara complicații, in capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, la aproximativ doua ore de la decolare din cauza unor probleme mecanice, informeaza El Mundo. ”Avem o problema…

- Un zbor Ryanair de la Dublin spre orasul croat Zadar a fost deviat catre aeroportul Frankfurt-Hahn din Germania, in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat un purtator de cuvant al politiei federale germane, citat de dpa.Aproximativ 30 de pasageri au fost dusi la un spital local dupa ce…

- Un grup de barbați britanici va avea interzis, pentru o perioada, sa urce la bordul oricarui avion al companiei Jet2, dupa ce o petrecere a burlacilor s-a incheiat prost, relateaza BBC News, potrivit Digi24.ro.

- Alerta pe Aeroportul Otopeni. Un avion care decolase spre Italia a fost intors la sol in urma impactului cu o pasare, relateaza Romania TV.Pasagerii au ramas in aeronava in timp ce specialistii au facut verificari. ...

- Transportatorul aerian de stat Tarom a anuntat marti ca un Boeing 737-700, cu destinatia Amsterdam, a fost intors din cursa, cauza fiind fisurarea unui geam exterior, cu rol pur decorativ. Compania a subliniat ca siguranta pasagerilor si a echipajului nu a fost pusa in pericol.