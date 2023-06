Devierea avionului Boeing 777 vine pe fondul unei dezbateri globale privind utilizarea spatiului aerian rusesc de catre unii transportatori, seful companiei americane United Airlines avertizand luni asupra pericolelor pe care le presupune aterizarea fortata in Rusia a unui avion cu cetateni americani la bord. Celor 216 pasageri si 16 membri ai echipajului aflati la bord li s-a oferit sprijin la sol si au fost cazati local pentru o noapte, a precizat Air India. Insa, avand in vedere limitarile de infrastructura de pe aeroportul Magadan, pasagerii au fost mutati in spatii de cazare improvizate.…