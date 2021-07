Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta F-16 al fortelor aeriene ale Belgiei s-a prabusit peste o cladire pe un aerodrom militar din Olanda cu putin timp inainte de decolare, ranind doua persoane, au informat, joi, Fortele Aeriene olandeze. Incidentul a avut loc la inceputul unei misiuni a unui avion de tip F-16, iar ”pilotul…

- Un avion militar MiG-29 din armata bulgara s-a prabusit in Marea Neagra in dreptul peninsulei Shabla in timpul exercitiilor militare Shabla 2021, a confirmat comandantul Fortelor navale bulgare, contraamiralul Kiril Mihailov. Consiliul Atlantic , o organizatie non-guvernamentala din Bulgaria a cerut…

- Un avion de lupta MiG-29 aparținand forțelor aeriene din Bulgaria s-a prabușit, miercuri, in Marea Neagra, in timpul unor operațiuni militare, informeaza The Sofia Globe. Pana acum s-a gasit vesta de salvare a pilotului, dar nu se știe daca pilotul a fost sau nu catapultat, informeaza Mediafax.

- Un avion militar din armata bulgara s a prabusit in Marea Neagra. Un avion militar MiG 29 din armata bulgara s a prabusit in Marea Neagra in dreptul peninsulei Shabla in timpul exercitiilor militare Shabla 2021, a confirmat comandantul Fortelor navale bulgare, contraamiralul Kiril Mihailov, informeaza…

- Un avion militar MiG-29 din armata bulgara s-a prabusit in Marea Neagra in dreptul peninsulei Shabla in timpul exercitiilor militare Shabla 2021, a confirmat comandantul Fortelor navale bulgare, contraamiralul Kiril Mihailov, informeaza vineri novinite.com. ''In timpul efectuarii unei misiuni de…

- Un avion Tiger F-5 al fortelor aeriene elvetiene s-a prabusit miercuri langa localitatea Melchsee-Frutt, din cantonul Obwalden din centrul Elvetiei, a anuntat Ministerul Apararii de la Berna, potrivit Reuters, citat de agerpres.ro.

- In iunie 2017, un MIG 21 s a prabusit in apropierea aeroportului Mihail Kogalniceanu, in zona localitatii Nazarcea, judetul Constanta. Atunci, pilotul a raportat o defectiune majora la motor, cu deteriorarea parametrilor de functionare ai acestuia. Conform procedurilor, pilotul s a catapultat, aeronava…

- Irina Mina (b1.ro) Un avion militar de tip MIG 21 s-a prabusit in județul Mureș, in apropiere de localitatea Dedrad. Pilotul a scapat cu viata. „O aeronava MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 71 Aeriana Cimpia Turzii, care efectua un zbor de instrucție, s-a prabușit marți, 20 aprilie, in jurul orei 14.30,…