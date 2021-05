Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au gasit cutia neagra a MIG-ului 21 Lancer, prabușit in județul Mureș. Cutia neagra a fost gasita la trei metri in pamant, pentru ca in momentul impactului avionul s-a infipt in sol la 3 metri adancime, spun anchetatorii.Epava aeronavei a fumegat inca la 2 zile de la prabușire, iar procurorii…

- Un avion din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care lua parte la un spectacol aerian in Florida, a facut o aterizare de urgența in ocean, la cițiva metri de mal. Totul s-a petrecut sub privirile ingrozite ale oamenilor aflați pe plaja. Avionul a plonjat in apa printre cei care inotau sau faceau surf.…

- Clipe de groaza pentru mai multi turisti care se odihneau pe o plaja din statul american Florida. Acestia au fost martorii unei aterizari de urgenta efectuate de un avion de pe timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Aparatul de zbor a plonjat in ocean, la doar cativa metri de mal.

- Un avion din epoca celui de-al doilea razboi mondial a fost forțat sa aterizeze in largul coastei Cocoa Beach, Florida, sambata dupa-amiaza dupa ce a suferit defecțiuni ale motorului. Autoritațile lucreaza acum la scoaterea din apa a avionului, care facea parte dintr-un spectacol aerian, potrivit purtatorului…

- Un avion din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care lua parte la un spectacol aerian in Florida, a facut o aterizare de urgența in ocean, la cațiva metri de mal.Totul s-a petrecut sub privirile ingrozite ale oamenilor aflați pe plaja.

- Un avion din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care lua parte la un spectacol aerian in Florida, a facut o aterizare de urgența in ocean, la cațiva metri de mal. Totul s-a petrecut sub privirile ingrozite ale oamenilor aflați pe plaja. Avionul a plonjat in apa printre cei care inotau sau faceau surf.…

- Un avion de transport militar Antonov-26 s-a prabusit sambata in timp ce ateriza in conditii de ceata in cel mai mare oras din Kazahstan, Almati, a anuntat aeroportul local, transmite AFP.

- Un avion de mici dimensiuni a survolat vineri clubul Mar-a-Lago din Palm Beach (statul Florida), resedinta fostului presedinte republican Donald Trump, afisand mesajul scris cu majuscule "Condamnati-l pe Trump si inchideti-l!", o aluzie la procesul de "impeachment" impotriva fostului presedinte,…