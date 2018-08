Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare s-a prabusit astazi in nordul Vietnamului, iar in urma incidentului au decedat cei doi militari aflati la bordul aparatului, a anuntat un oficial local, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters, citat de Mediafax. Oficialul a declarat ...

- Lansat in 2014, proiectul realizarii unui avion care sa poata transporta aripile unei alte aeronave se apropie de final. Cel mai noiu avion de transport din lume, care va fi produs in doar cinci exemplare, a trecut de primul zbor de test.

- Viorica Dancila a fost huiduita de cateva persoane, dupa inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei la Constanța. Oamenii aveau tricouri pe care scria ”fara penali” și afise cu mesajul ”Demisia”.Premierul Viorica Dancila și omologul sau eston, Juri Ratas, au participat duminica la inaugurarea…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, astazi, la Tallinn, in capitala Estoniei, cu omologul sau, Juri Ratas. In cadrul discutiilor, cei doi oficiali au reconfirmat faptul ca relatiile dintre Romania si Estonia sunt apropiate si bazate pe interese comune legate de tematicile europene si de asigurarea…

- Donald Trump avertizeaza, din nou statele, membre NATO care, in opinia sa, nu isi respecta angajamentele financiare fata de Alianta. La o intalnire cu secretarul general al NATO, Trump a citat explicit Germania ca exemplu negativ. In schimb, Romania s-a numarat printre tarile care au primit multumiri.…

- Societatea americana SpaceX a lansat vineri racheta sa de noua generatie Falcon 9 Block 5, care a plecat la bord cu un satelit de comunicatii construit pentru Bangladesh si numit Bangabandhu Satellite-1.

- Clipe de panica intr-un avion plin cu romani. Aeronava a trebuit sa aterizeze de urgența in Italia, la Pisa, informeaza Romania Tv. O pasagera a facut infarct dupa aproximativ 30 de minute de la decolare. Femeia a fost preluata de urgența de paramedicii italieni. Este vorba despre zborul 2514…

- Semifinala 1 Eurovision 2018. Ce tari s-au calificat in Marea Finala de sambata! A inceput febra Eurovision. Editia 2018 a inceput aseara cu prima semifinala, printr-un show grandios organizat in Lisabona. Au intrat in concurs 19 tari, dintre care doar 10 s-au calificat in Marea Finala de sambata seara.…