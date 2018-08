Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul spaniol al Apararii a anuntat marti ca a deschis o ancheta asupra tirului "accidental" cu racheta al unuia dintre avioanele sale de vanatoare deasupra Estoniei, in timpul unei misiuni de antrenament, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministerul spaniol al Apararii a anuntat marti ca a deschis o ancheta asupra tirului "accidental" cu racheta al unuia dintre avioanele sale de vanatoare deasupra Estoniei, in timpul unei misiuni de antrenament, relateaza AFP."Un Eurofighter spaniol din Lituania a tras accidental o racheta,…

- "Un Eurofighter spaniol din Lituania a tras accidental o racheta, fara a provoca pagube", a anuntat ministerul intr-un comunicat. Acesta a precizat ca incidentul a avut loc marti dupa-amiaza "intr-o zona situata in sud-vestul Estoniei unde acest tip de exercitiu este autorizat". "Racheta aer-aer…

- Un avion de vanatoare s-a prabusit joi in nordul Vietnamului, iar in urma incidentului au decedat cei doi militari aflati la bordul aparatului, a anuntat un oficial local, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- Un avion ușor a fost interceptat survoland in mod ilegal stațiunea Bedminster din New Jersey, unde președintele Donald Trump juca golf. Casa Alba a anunțat ca in acest sens a fost mobilizata o aeronava de vanatoare.

- Un avion usor a survolat in mod neautorizat statiunea Bedminster din New Jersey, unde presedintele SUA, Donald Trump, se afla pentru a juca golf, anunta Casa Alba, precizand ca a fost mobilizata o aeronava de vanatoare, informeaza site-ul Politico.com si postul tv CBS News.

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, duminica, dupa ce un barbat din județul Dambovița s-a impușcat in umar, din greșeala, cu arma de vanatoare. (Promotiile zilei la monitoare) Potrivit reprezentanților Poliției Dambovița, incidentul s-a petrecut in Aninoasa. Un barbat, in varsta de 55 de ani, era acasa,…

- Rebelii huthi, susținuți de Iran și care acționeaza in Yemen, au transmis marți ca au lansat o racheta catre centrul economic Jizan din sudul Arabiei Saudite, a anunțat postul de televiziune Houthi-run al-Masirah, informeaza Reuters, preluata de mediafax. Nu se știe cu exactitate daca racheta…