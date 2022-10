Stiri pe aceeasi tema

- Avion rusesc de vanatoare s-a prabușit! Un avion de vanatoare s-a prabușit peste mai multe case din Siberia! Conform informațiilor, un avion rusesc s-a prabușit duminica. Avionul, mai spun infoirmațiile, s-a prabușit intr-o cladire cu doua etaje in orașul Irkutsk din sudul Siberiei In urma impactului…

- Un avion de vanatoare rus s-a prabusit duminica peste o cladire rezidentiala in Irkutsk, in Siberia, au anuntat autoritatile locale, informeaza agentiile de presa internationale, scrie Agerpres. Incidentul vine dupa ce un alt avion rusesc de lupta s-a prabusit la inceputul saptamanii peste un bloc…

- Un avion de vanatoare rus s-a prabusit duminica peste o cladire rezidentiala in Irkutsk, in Siberia, au anuntat autoritatile locale, precizand ca nicio informatie despre eventuali raniti nu este disponibila pentru moment, informeaza agentiile de presa internationale.

- Un avion de vanatoare rusesc s-a prabusit duminica peste o cladire rezidentiala in Irkutsk, in Siberia, au anuntat autoritatile locale, precizand ca nicio informatie despre eventuali raniti nu este disponibila pentru moment, informeaza agentiile de presa internationale.

- Un avion de lupta F-35 s-a prabușit miercuri la Baza Aeriana Hill, la sud de Ogden, in statul american Utah, potrivit unitații 388th Fighter Wing. Pilotul aeronavei a fost recuperat in siguranța, transmite CNN.

- Imaginile de pe camerele de supraveghere obținute de Reuters arata momentul in care un avion de lupta rusesc s-a prabușit luni (17 octombrie), la scurt timp dupa decolare, intr-o cladire rezidențiala din orașul Yeysk, situat in sudul țarii. Prabușirea a facut ca mai multe apartamentes sa ia foc, provocand…

- Un avion rusesc de tip Su-34 s-a prabușit luni peste un bloc din orașul Eisk, in regiunea rusa Krasnodar, situata in apropiere de teritoriile ocupate de Rusia in sud-estul Ucrainei. Prabușirea aparatului de zbor a fost urmata de un incendiu de proporții. Ministerul Apararii de la Moscova a confirmat…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, duminica seara, intre satele Hurjuieni și Fratauții Vechi, din comuna Galanești, județul Suceava. In urma accidentului aviatic și-au pierdut viața doua persoane. Una dintre victimele accidentului aviatic produs in județul Suceava este Bogdan Adomniței, fratele…