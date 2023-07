Stiri pe aceeasi tema

- Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula Evia (sud), conform AFP. „Un avion Canadair grec cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit in apropiere de Platanisto (sat…

- Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula Evia sud , a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al pompierilor din aceasta tara, Yannis Artopios, conform Agerpres.ro 39;…

- Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit, marti, in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula Evia (sud), a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al pompierilor din aceasta tara, Yannis Artopios. Operațiunea de cautare…

- Un avion care participa la operațiunea de stingere a incendiilor s-a prabușit și a explodat intr-un canion din insula Evia, Grecia. Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula…

- Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula Evia (sud), a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al pompierilor din aceasta tara, Yannis Artopios.

- Turiștii și locuitorii se adapostesc in școli și pe stadioanele de sport dupa ce un incendiu de vegetație pe insula greceasca Rodos a amenințat intreg litoralul. Mii de turiști și rezidenți s-au adapostit in școli și stadioane interioare duminica (23 iulie) pe fondul unui incendiu pe insula greceasca…

- Un pod aflat in construcție s-a prabușit in Grecia: Cel puțin doua persoane au muritUn pod la care se efectuau lucrari de constructie s-a prabusit partial duminica la Patras, in vestul Greciei, au informat serviciile de pompieri si politie, anuntand ca exista persoane prinse sub daramaturi si raniti,…

- Nave ale pazei de coasta și peste 30 de ambarcațiuni private au evacuat cel puțin 2.000 de persoane, inclusiv turiști, de pe plajele din apropierea zonelor Kiotari și Lardos din sud-estul insulei Rodos.