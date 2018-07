Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP."Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum nu a fost confirmat niciun deces", a declarat pentru AFP Russell Meiring,…

- Doua persoane au fost ranite grav in urma deraierii unui tren de pasageri, marti dimineata, in apropierea orasului austriac St. Polten, relateaza agentiile de presa APA, Reuters si dpa, informeaza Agerpres.In tren, care avea trei vagoane, se aflau aproximativ 80 de persoane, printre care numerosi…

- O femeie a murit in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in localitatea Scoarta din judetul Gorj, alte trei persoane fiind ranite. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu Jiu, precum…

- Un tanar din judetul Dambovita a provocat, duminica dimineata, un accident in zona localitatii Craciunesti, intrand cu masina intr-un autobuz fara pasageri, stationat pe marginea drumului. Politistii au stabilit ca tanarul nu are permis de conducere, era baut si a sustras masina bunicului sau. In urma…

- (update) Aproximativ 104 de pasageri sunt considerați ca ar fi la bordul zborului intern, care a plecat de la Aeroportul Internațional Jose Marti in drum spre Holguin, potrivit postului de stat cubanez. Trei persoane au ramas in viața și au fost transportați la spital. Un avion cu cel puțin 100 de persoane…

- Un avion Boeing 737 cu 104 pasageri la bord s-a prabusit la scurt timp de la decolarea de pe Aeroportul International Jose Marti din capitala cubaneza Havana.Aeronava apartine companiei italiene Blue Panorama si s-a prabusit langa Havana, la ora locala 12.30.

- Un avion militar s-a prabușit miercuri langa aeroportul din Boufarik, situat la circa 30 de kilometri sud de capitala Alger, transmite media locala. Potrivit postului local Algerie 24, la bordul aeronavei erau intre 100 și 200 de militari.

- Peste o suta de persoane au murit, miercuri, dupa ce un avion militar s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat de la baza aeriana Boufarik, aflata in apropierea capitalei Algeriei, relateaza site-urile agentiilor Reuters si Al Jazeera.