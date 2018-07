Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri, cu cel putin 80 de persoane la bord, s-a prabusit marti seara la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Guadalupe Victoria din statul mexican Durango, au anuntat autoritatile potrivit postului NBC News si cotidianului The Independent.

- Catastrofa aviatica in Africa de Sud. Un avion de pasageri s-a prabușit in apropiere de aeroportul din orașul Pretoria. Cel puțin un om a murit și alți peste 20 au fost raniți, majoritatea lor aflandu-se in stare grava sau critica.

- Cel putin 19 raniti, unii grav, in urma prabusirii unui avion in apropiere de Pretoria. Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP. „Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum…

- Un avion de pasageri s-a prabușit marți langa Pretoria. Din fericire, niciunul dintre pasageri nu a murit. Au fost 19 persoane ranite. Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP.…

- Un avion cu 104 de oameni la bord s-a prabușit, vineri, la scurt timp dupa decolare de pe aeroportul Jose Marti din Cuba. Incidentul s-a produs in Cuba, televiziunea de stat anunțand ca un Boeing 737 s-a...

- Un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prabusit vineri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Havana, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie. Avionul s-a prabusit la doar cateva minute dupa decolarea de pe Aeroportul international Jose Marti din Havana. Conform unor surse…

- Un avion Boeing 737 al companiei cubaneze Cubana de aviacion s-a prabușit vineri la puțin timp dupa decolarea de pe aeroportul Jose Marti din Havana, anunța AFP. La bordul aeronavei se aflau 104 persoane.Agenția de stat Prensa latina a anunțat un "accident" survenit "în…

- Un avion cu 107 pasageri la bord s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Incidentul s-a produs in Cuba, televiziunea de stat anunțand ca un Boeing 737 s-a prabușit dupa ce a decolat de pe aeroportul Jose Marti din Havana. In curs de actualizare.