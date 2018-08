Stiri pe aceeasi tema

- Patru avioane au fost nevoite sa aterizeze de urgenta in Chile si in Peru, joi, in urma unei amenintari cu bomba, se arata intr-un comunicat al Autoritatii de Aviatie Civila din Chile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion al unei companii germane, cu aproximativ 250 de pasageri la bord, venind din Egipt si cu destinatia Germania, a efectuat o aterizare de urgenta joi seara pe aeroportul din Chania pe insula elena Creta (sud), dupa o alerta cu bomba, a anuntat politia."Pilotul a cerut turnului de control…

- Un avion al companiei Spirit Airlines, care zbura pe ruta New York - Fort Lauderdale, a aterizat de urgenta dupa ce mai multi pasageri s-au plans din cauza mirosului puternic din cabina, descris ca fiind „de picioare nespalate”.

- Zeci de pasageri ai unui avion care zbura pe ruta Irlanda - Croatia au fost raniti din cauza depresurizarii cabinei, aeronava aterizand de urgenta in Germania, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un zbor Ryanair de la Dublin spre orasul croat Zadar a fost deviat catre aeroportul Frankfurt-Hahn din Germania, in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat un purtator de cuvant al politiei federale germane,...

- O aeronava aparținand Sun Express cu 116 pasageri la bord, ce circula pe ruta Ankara - Dusseldorf, a aterizat, luni dimineața, de urgența pe Aeroportul Henri Coanda din cauza unei pasagere cu probleme cardiace, anunța reprezentanții aeroportului, informeaza Mediafax.Reprezentanții Aeroportului…

- Un zbor al companiei aeriene Transavia a fost nevoit sa aterizeze de urgenta luna trecuta din cauza mirosului corporal al unui pasager, despre care s-a aflat ca era muzicianul rus Andrey Suchilin.

- Un avion cu destinația Amsterdam a aterizat de urgenta din cauza mirosului insuportabil venit de la un pasager. Membrii echipajului au luat aceasta decizie dupa ce restul pasagerilor s-au plans, iar unora dintre ei chiar li s-a facut rau, scrie libertatea.ro.