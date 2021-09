Stiri pe aceeasi tema

- Un avion a aterizat fortat, sambata, in apropierea aerodromului de la Strejnicu, amplasat la cativa kilometri de municipiul Ploiesti. Cele doua persoane aflate la bordul aeronavei de mici dimiensiuni au suferit rani ușoare, informeaza Ziarul Incomod și News.ro . Pilotul avionului care era privat și…

- Zeci de pompieri, mobilizati la fata locului. A fost emis mesaj RO-ALERT Ieri, in jurul orelor pranzului, un fum dens a acoperit zona de est a Ploiestiului, ca urmare a unui incendiu produs la o coloana de distilare de pe Platforma Lukoil. Initial, potrivit locotenentului Raluca Vasiloae, purtator de…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, „devotamentul și curajul pompierilor prahoveni care s-au luptat cu flacarile din insula Evia , din Grecia, au fost recunoscute și de catre domnul profesor Dragoș Gabriel Zisopol, președintele…

- Nr. 189 Oradea, 11.08.2021BULETIN DE PRESAProiectil gasit de un localnic din Tulca, in curtea casei Marti, 10 august a.c., intre orele 20.40 22.00, pompierii militari pirotehnisti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor au desfasurat in localitatea Tulca, o operatiune…

- Un convoi format din 108 de pompieri romani – printre care se afla si 12 salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova – a ajuns sambata, 7 august a.c., in Grecia, țara puternic afectata de incendiile de padure. Cei 12 salvatori prahoveni participa…

- O fata de 12 ani s-a inecat sambata intr-un iaz din satul Buhaceni, comuna Trusesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit ISU, copila se juca impreuna cu mai multi prieteni pe imasul din apropierea iazului. La un moment dat, a hotarat sa ajunga…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ” Șerban Cantacuzino” Prahova, ieri, „un cetațean a gasit o grenada pe strada Horia din municipiul Ploiești, in timp ce executa lucrari pentru demolarea unei locuințe. La fața locului s-a deplasat autospeciala pirotehnica pentru…

- Decizia luata de Curtea de Apel Constanta nu este definitiva Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat in dosarul in care de Gili Gabriel Pana, juristul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta, i a dat in judecata pe chestor general de politie…