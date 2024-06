Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul feroviar in Slovacia! Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite. Cinci persoane au murit și alte zeci au fost ranite, dupa ce un tren slovac s-a ciocnit cu un autobuz, au anunțat joi serviciile de urgența, potrivit Reuters. Un tren care calatorea din capitala ceha Praga spre capitala…

- Un avion militar rusesc s-a prabusit in Osetia de Nord, in Caucaz, in timpul unui zbor de antrenament, iar cei doi membri ai echipajului aflati la bord au murit, a anuntat marti Ministerul Apararii rus, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Un accident cumplit s-a produs, marți dimineața, pe DN1, in Bihor. Trei persoane au murit, iar o alta a fost ranita, dupa impactul dintre o mașina și un camion. Accidentul a fost devastator, astfel ca medicii nu au mai putut sa le salveze viața celor trei persoane. Cealalta a primit ingrijiri medicale.

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite in urma prabusirii unui restaurant in insula spaniola Mallorca, a declarat o purtatoare... The post Patru persoane au murit dupa ce un restaurant s-a prabușit in insula iberica, Mallorca appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- ​Un elicopter in care se aflau președintele Iranului, Ebrahim Raisi, și ministrul iranian de Externe s-a prabușit duminica in timp ce traversa o zona muntoasa, in condiții de ceața densa, a declarat un oficial iranian. Inițial, televiziunea de stat iraniana anunța ca aparatul de zbor a aterizat forțat,…

- Un incident aviatic a avut loc pe Aerodromul Spataru din Buzau, unde un avion AN-2, utilizat pentru antrenamentele parașutiștilor, s-a prabușit. Deși aeronava era scoasa din uz de peste un deceniu, aceasta era inca folosita pentru zboruri de instruire.

