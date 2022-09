Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit duminica seara pe raza satului Hurjuieni, comuna Galanești, in condiții de vreme rea, nu departe de aerodromul de la Fratauți. In urma impactului cu solul de pe un teren agricol au decedat atat pilotul, cat și pasagerul.Pompierii militari ajunși la fața ...

- Un avion ușor de mici dimensiuni, cu doua persoane la bord, s-a prabușit in lacul Colibița, din Bistrița-Nasaud. Pilotul a murit, din pacate, dupa mai multe incercari de resuscitare. Pasagerul a fost transportat la spital. Este al doilea avion prabușit in ultimele 24 de ore. Sambata, un alt avion de…

- Avionul, un Antonov An-12, decolase in cursul zilei din orasul sarb Nis si se indrepta spre capitala Iordaniei Amman. Pilotul ar fi cerut permisiunea de a efectua o aterizare de urgenta in Kavala, nord-estul Greciei, din cauza problemelor la motor. Avionul s-a prabusit in cele din urma in apropierea…

- Un echipaj aero – medical SMURD a efectuat o intervenție aeriana in dupa amiaza zile de 11 iunie, pentru a transporta o femeie in varsta de 64 de ani, cetațean a Republicii Moldova, din Suceava, Romania spre municipiul Chișinau.