- Cel putin sase persoane au murit în Sudanul de Sud duminica, când un mic avion care transporta pasageri de la Aeroportul International Juba în orasul Yirol s-a prabusit, a declarat un martor ocular, relateaza Reuters, preluat de Mediafax.ro.

- Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 38 de morți. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza…

- Doi copii si parintii lor au murit sambata in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni intr-o padure din regiunea Nidwalden din Elvetia, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relateaza Reuters. Un al doilea avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata in Elvetia, in…

- Mai multe persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit sambata dimineața intr-o padure din cantonul Nidwalden, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relateaza Reuters.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica dupa-amiaza in apropiere de Sao Paulo, pilotul decedand in urma accidentului, dar cei sase pasageri au supravietuit, au anuntat autoritatile braziliene, potrivit site-ului postului Euronews.

- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.