- Un avion de mici dimensiuni, cu patru persoane la bord, a disparut de pe radar duminica dupa ce a decolat din orasul de coasta Split din Croatia si se indrepta spre Germania, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Conform media croate, exista temeri ca avionul, care avea la bord un pilot si trei pasageri,…

- Persoanele care afișeaza litera „Z” in Germania pentru a simboliza sprijinul pentru razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi pasibile de urmarire penala, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, potrivit Reuters.

- Majoritatea extremistilor care au plecat din Germania pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva Rusiei s-au intors, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a anunțat vineri ca in cele doua saptamani de la invadarea Ucrainei, peste 2,5 milioane de oameni au fugit de teama bombardamentelor din țara.The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.We also…

- Alerta in noaptea de joi spre vine in capitala Croatiei, Zagreb. Putin dupa miezul noptii, s-a auzit o explozie intr-un cartier al orasului, iar martorii au anuntat politia ca mai multe piese dintr-un aparat de zbor ar fi cazut in apropierea unui camin studentesc. In zona a fost descoperit un crater…

- O drona ucraineana de recunoastere s-a prabusit in noaptea de joi spre vineri in capitala croata Zagreb, fara sa provoace victime, a anuntat portalul de stiri 24sata, care a citat o comunicare a Ministerului de Interne croat ce mentionase prabusirea unui obiect neidentificat.