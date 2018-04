Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250 de oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat de la baza aeriana Boufarik, aflata in apropierea capitalei Algeriei, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reutres. Avionul, de tip Ilyushin Il-78, transporta militari.…

- Un avion militar s a prabusit in Algeria, iar autoritatile se tem ca peste zeci de oameni aflati la bord ar fi murit, relateaza BBC News citat de Digi24.ro. Avionul s a prabusit la scurt timp dupa decolare. Presa algeriana scrie ca 14 ambulante au fost trimise la locul accidentului, iar mai multi raniti…

- Soldati greci au efectuat tiruri de somatie impotriva unui elicopter turc ce survola in noaptea de luni spre marti mica insula Ro, de la granita dintre cele doua tari in Marea Egee, a declarat o sursa din Statul-Major al armatei elene, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Incidentul, anuntat…

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia

- Doi dintre pasageri au fost gasiti decedati, iar alti trei au fost scosi din apa in stare critica si transportati la spital. Din pacate, medicii nu i-au mai putut salva, potrvit New York Post. Pilotul a reușit sa iasa de unul singur din epava și a fost salvat de un remorcher. El este intr-o…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- 'Coliziunea s-a produs probabil din cauza unei erori a navei turce', a declarat o sursa din Marina greaca. 'Nu exista pagube si nimeni nu este ranit, incidentul s-a incheiat', a adaugat ofiterul elen.Incidentul s-a produs in apropierea Insulelor Imia, nu departe de coasta Turciei, insule…

- Atacantul Claudiu Keșeru, 31 de ani, pare tot mai aproape de a pleca de la Ludogoreț. Dorit de mai multe echipe din Turcia, Keșeru este in negocieri avansate cu PAOK Salonic, acolo unde este dorit cu insistența de Razvan Lucescu. PAOK trece printr-un moment excelent. Este pe trei in Grecia, cu 37 de…