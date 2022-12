Un avion de luptă Mig-31 rusesc a luat foc în Belarus Un avion de lupta MiG-31 al forțelor aeriene ruse, capabil sa lanseze rachete hipersonice de tip „Kinjal”, a luat foc pe un aerodrom din Belarus, informeaza, publicația ucraineana Ukrinform. Conform Ukrinform, in ziua de Craciun, motorul unui avion militar rusesc MiG-31K a luat foc pe aeorodromul Maiulișah din Belarus. Avionul respectiv a avut indicativul RF-95194, […] The post Un avion de lupta Mig-31 rusesc a luat foc in Belarus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

