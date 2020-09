Un avion de luptă care a spart bariera sunetului deasupra Parisului a creat panică Un zgomot puternic provocat de un avion care a spart bariera sunetului deasupra Parisului a creat temeri legate de o explozie. Dupa apariția primelor informații de presa, care vorbeau despre o explozie, Poliția pariziana a precizat pe Twitter ca sursa zgomotului este un avion de lupta.



UPDATE Poliția pariziana a precizat pe contul sau de Twitter ca sursa zgomotului este un avion de lupta care a spart bariera sunetului.

Acest zgomot a stârnit numeroase reacții și întrebari pe rețelele sociale. "Nu exista nicio explozie", a precizat Prefectura Poliției, care a cerut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

