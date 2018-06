Stiri pe aceeasi tema

- De la bun inceput, participantele au precizat ca meciul este in afara Cupei Mondiale de fotbal. Echipa bunicutelor din Limpoto a reprezentat Africa de Sud, in timp ce "omoloagele" lor din Buranovsk, Rusia....

- Selectionata Croatiei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia dupa ce a invins Argentina cu scorul de 3-0 (0-0), la Nijnii Novgorod, in Grupa D, iar vicecampioana mondiala este in pragul eliminarii. Croatia, care a facut un meci tactic perfect, s-a impus prin golurile…

- Starul fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia - Argentina la Cupa Mondiala 2018, dupa ce nationala tarii sale a debutat la competitia din Rusia printr-o victorie in fata Tunisiei (2-1), informeaza AFP. Anglia, care va infrunta Belgia pe 28 iunie, in Grupa C, nu a reusit sa straluceasca…

- Gruparea Statul Islamic a lansat noi amenintari la adresa Cupei Mondiale de fotbal, gazduita de Rusia. In mesajele lor, teroristii ii anunta pe "lupii halifatului" sa fie pregatiti pentru "sezonul de vanatoare", iar in...

- Nationala Arabiei Saudite a trait momente de panica, luni seara, in timpul deplasarii la Rostov-pe-Don, pentru meciul cu Uruguay, din grupele Cupei Mondiale. Un motor al avionului in care s-a aflat echipa a luat foc, in ultima parte a zborului.

- Robbie Williams a cantat la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale din Rusia, alaturi de soprana Aida Garifullina. In timpul show-ului, artistul a facut un gest controversat care a ajuns imediat in centrul atenției. Artistul britanic a deschis show-ul cu celebra melodie „Let me entertain you”, apoi…

- Cine este gazda Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Al 68-lea Congres al FIFA, gazduit miercuri la Moscova, va decide prin vot gazda Cupei Mondiale de fotbal din 2026, urmand sa aleaga intre candidatura Marocului si cea comuna a SUA, Canadei si Mexicului. ACTUALIZARE 13 iunie. SUA, Canada și Mexic…

- Juristul Cristian Jura a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca este singurul roman ales in comisia ad-hoc a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne care va judeca litigiile pe parcursul desfasurarii Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Formata din 12 membri, comisia TAS va solutiona…