Stiri pe aceeasi tema

- Un avion avand la bord 104 persoane evacuate din Sudan a aterizat pe aeroportul Eindhoven, in sudul Olandei, a anuntat marti seara Ministerul olandez de Externe, scrie AFP. Aceste persoane au fost evacuate initial spre Iordania inainte de a putea urca intr-un avion pentru Olanda. „Zborul dinspre Iordania…

- Ambasadorul Elveției in Sudan și-a exprimat ușurarea la inceputul zilei de marți (25 aprilie), dupa ce a aterizat in siguranța la Berna, cu ajutorul Franței, și a povestit despre evadarea „periculoasa” din Khartoum, orașul devastat de razboi. Christian Winter a povestit reporterilor de pe aeroportul…

- Spania și-a evacuat personalul diplomatic și cetațenii, precum și alți cetațeni UE și ai Americii Latine din Sudan, a declarat duminica ministrul spaniol de Externe, informeaza Rador."Avioanele Forțelor Aeriene spaniole tocmai au decolat din Khartoum, transportand cetațenii și diplomații noștri.…

- Un avion militar german cu 101 cetateni evacuati din Khartoum se indreapta spre Iordania, au transmis duminica fortele armate, alte doua avioane fiind inca in Sudan, țara devastata de luptele dintre factiuni militare rivale, informeaza Rador.Cateva sute de cetateni germani din Sudan s-au inregistrat…

- Incendiu intr-un bloc din Vatra Dornei: 10 persoane evacuate.Zece persoane au fost evacuate din locuințe, in noaptea de sambata spre duminica, din cauza unui incendiu care a izbucnit la ușa unui apartament situat la parterul unui bloc din Vatra Dornei, județul Suceava. Fii la curent cu cele…

- Un incendiu forestier declansat joi in estul Spaniei a fortat sute de persoane din satele invecinate sa-si paraseasca locuintele si a degajat o coloana uriasa de fum dens, informeaza Reuters.Pompierii au fost alertati cu privire la un incendiu izbucnit in apropierea localitatii Villanueva de Viver,…

- Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, aflat in vizita in Sudan, a aparat joi operatiunile grupului paramilitar Wagner in Africa, "desfasurat la cererea guvernelor" si "contribuind la normalizarea situatiei in regiune" in fata amenintarii "teroriste", relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii…

- O declaratie comuna franco-romana-olandeza privind cooperarea in domeniul securitatii a fost semnata, vineri, de ministrii de Externe ai celor trei tari, Catherine Colonna, Bogdan Aurescu si Wopke Hoekstra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…