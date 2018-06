Stiri pe aceeasi tema

- Geamul unui avion cu 211 de persoane la bord s-a spart in timpul zborului din China spre Vietnam. Pilotul a intors aeronava in zbor și s-a intors de urgența pe aeroportul de pe care a decolat, scrie AFPPasagerii aflați la bordul aeronavei au anunțat ca aeronava Beijing Capital

- Un avion Boeing 737 cu 104 pasageri la bord s-a prabusit la scurt timp de la decolarea de pe Aeroportul International Jose Marti din capitala cubaneza Havana.Aeronava apartine companiei italiene Blue Panorama si s-a prabusit langa Havana, la ora locala 12.30.

- Un avion Boeing 737 cu 107 pasageri la bord s-a prabusit la scurt timp de la decolarea de pe Aeroportul International Jose Marti din capitala cubaneza Havana. Aeronava apartine unei companii cubaneze si s-a prabusit langa Havana, la ora locala 12.30.

- Tragedie aviatica – Un avion s-a prabușit in timpul ultimului sau zbor. Nu exista supraviețuitori Un avion cargo militar american s-a prabusit miercuri cu noua persoane la bord in Georgia (sudul SUA), in timpul ultimului sau zbor, inainte de a fi scos din uz dupa 50 de ani de activitate, relateaza joi…

- Un avion cargo militar american s-a prabusit miercuri cu noua persoane la bord in Georgia (sudul SUA), in timpul ultimului sau zbor, inainte de a fi scos din uz dupa 50 de ani de activitate, relateaza joi France Presse, citand surse oficiale, scrie agerpres.ro. 'Confirmam ca noua persoane se…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in apropierea aeroportului din Belfast, conform The Independent. Serviciul de Ambulanta din Irlanda de Nord a comunicat ca echipe de paramedici, trei ambulante, doi ofiteri si o un elicopter-ambulanta au fost trimise la locul accidentului. „Serviciul a primit…

- Un avion militar sarb s-a prabușit la nord-est de Belgrad. Un pilot a murit.Aeronava militara sarba Super Galeb s-a prabușit langa orașul Kovacice, aflat la nord-est de capitala Belgrad, potrivit Vecherne Novosti.

- Un hotel de patru etaje din orasul Indore, din centrul Indiei, s-a prabusit, sâmbata seara, provocând moartea a zece oameni si ranirea altor doi, transmite Reuters, care citeaza politia locala. Operatiunea de salvare s-a încheiat si nu au mai fost înregistrate…