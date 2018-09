Stiri pe aceeasi tema

- Un paramedic de pe o ambulanța SMURD a fost ranit joi seara in urma unui accident provocat de un șofer beat la Cugir. Un paramedic de pe o ambulanta SMURD a fost transportat, joi seara, la spital, dupa ce a fost ranit in urma unui accident rutier produs in orasul Cugir, judetul Alba, din cauza unui…

- Un elicopter SMURD va ateriza la ora 10:30 la stadionului Nicolae Dobrin din Pitești, pentru a prelua un copil in varsta de 4 zile, cu prematuritate extrema. Echipajul SMURD va astepta elicopterul la stadion ...

- Bebeluș de patru zile din Pitești, transportat cu elicopterul SMURD la București. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, in jurul orei 10.30 va ateriza un elicopter SMURD la stadionul ”Nicolae Dobrin” din Pitești pentru a prelua de la Spitalul Județean de Urgența un bebeluș…

- Guvernul a introdus doua molecule noi pe lista de medicamente compensate și gratuite; Acesta sunt destinate tratamentului hepatitei C și cancerului de prostata, potrivit purtatorului de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. „La propunerea Ministerului Sanatatii, astazi, in sedinta de Guvern, a fost completata…

- Conducerea PSD va analiza, dupa perioada concediilor de vara, daca se impune organizarea alegerilor interne in 11 organizații județene conduse de președinți interimari, au declarat surse social-democrate pentru MEDIAFAX.Filialele județene PSD din Botoșani, Suceava, Cluj, Alba, Brașov, Braila,…

- "In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate…

- O cursa WizzAir, care se pregatea sa decoleze de pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, cu destinatia Pisa, Italia, a revenit la pozitia de parcare dupa ce pilotul a suspectat un posibil impact cu o pasare, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB),…

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au intervenit la 24 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, iar la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. La ora 13.11, un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila a fost solicitat pentru…