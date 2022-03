Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737 s-a prabușit luni dimineața in China. La bordul aeronavei care aparținea companiei China Eastern Airlines erau 133 de persoane. Un avion de pasageri Boeing 737 al companiei China Eastern s-a prabușit, luni dimineața, in sudul Chinei. Avionul zbura de la Kunming la Guangzhou. La bord…

- Un avion Boeing 737-800 cu 133 de persoane la bord, al companiei aeriene China Eastern, s-a prabusit luni in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, scrie digi24.ro.

- Un avion Boeing 737-800 cu 133 de persoane la bord, al companiei aeriene China Eastern, s-a prabusit luni in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV. Avionul, care decolase la ora locala 13:15 (5:15 GMT), efectua o cursa intre orasele chineze Kunming (sud-vest) si Guangzhou…

- Un avion al companiei China Eastern Airlines cu 133 de persoane la bord s-a prabușit, luni, in sud-vestul Chinei, a anunțat televiziunea publica, fara a oferi un bilanț, potrivit Le Figaro. Echipele de salvare acționeaza la locul accidentului. Aparatul Boeing-737 s-a prabușit in apropiere de orașul…

- Un avion de tip Boeing 737-800 al companiei aeriene China Eastern s-a prabusit luni cu 133 de persoane la bord in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un avion de pasageri, al companiei China Eastern, care transporta 133 de persoane s-a prabușit in sud-vestul Chinei, cu un numar necunoscut de victime, scrie Daily Mail.Este vorba de un avion Boeing 737, care s-a prabușit in apropierea orașului Wuzhou, regiunea Guangxi și „a provocat un incendiu”, a…

- Un avion de tip Boeing 737-800 al companiei aeriene China Eastern s-a prabusit luni cu 133 de persoane la bord in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, potrivit EFE si Reuters.Avionul, care decolase la ora locala 13:15 (5:15 GMT), efectua o cursa intre orasele chineze…

- O informație de ultima ora indica faptul ca o aeronava Boeing-737 avand la bord 133 de persoane s-a prabușit in sudul Chinei. Știre in curs de actualizare! The post BREAKING NEWS. Un avion cu peste 130 de oameni la bord s-a prabușit in China first appeared on Ziarul National .