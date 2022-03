Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737-800 cu 133 de persoane la bord, al companiei aeriene China Eastern, s-a prabusit luni in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV. Avionul, care decolase la ora locala 13:15 (5:15 GMT), efectua o cursa intre orasele chineze Kunming (sud-vest) si Guangzhou…

- Un avion usor care transporta turisti pentru un tur al liniilor Nazca din desertul peruvian s-a prabusit, iar toate cele sapte persoane aflate la bord au murit. Politia locala a declarat ca printre persoanele decedate se numara trei turisti olandezi, doi turisti chilieni si doi piloți peruani, noteaza…