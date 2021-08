Un avion cu 121 de afgani evacuaţi, în tranzit spre SUA, a sosit în Albania Un avion avand la bord 121 de persoane evacuate din Afganistan si aflate in tranzit spre Statele Unite a sosit pe aeroportul international din Tirana, capitala Albaniei, in cursul diminetii de vineri, transmite Reuters.



Pasagerilor, printre care se numara copii si persoane in carucioare cu rotile, li s-a verificat temperatura corporala la sosire, dupa care au fost dusi in corturi pentru a fi inregistrati si a li se oferi hrana, a constatat un reporter al agentiei Reuters la fata locului.



Avionul a sosit de la Tbilisi, unde afganii fusesera evacuati de la Kabul

Sursa articol si foto: agerpres.ro

