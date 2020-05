Stiri pe aceeasi tema

- Un avion-cargo care transporta provizii umanitare s-a prabusit in sudul Somaliei, mai multe persoane murind in accident, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie. Sapte persoane au murit in accident,...

- Un avion-cargo care transporta provizii umanitare s-a prabusit in sudul Somaliei, mai multe persoane murind in accident, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, anunța MEDIAFAX.Sapte persoane au murit in accident, a declarat un oficial citat de agentia de presa Reuters. Citește…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata dupa ce o serie de tornade a lovit miercuri seara statul american Oklahoma, informeaza DPA. In orasul Madill, situat in sudul statului Oklahoma, o tornada a surprins un grup de muncitori care se indreptau spre masini dupa terminarea programului…

- Un avion de mici dimensiuni, ultraușor, FOX, s-a prabușit las Șiria. „Din primele date sunt doua victime incarcerare și inconștiente. Intervine Detașamentul de Pompieri Arad cu autospeciala SMURD Terapie Intensiva Mobila, descarcerare ușoara, o ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean Arad, Serviciul…

- De ultima ora! O noua tragedie aviatica. Avion prabusit in Romania, toti pasagerii au murit in urma impactului.video+foto Avion de mici dimensiuni prabușit in zona localitații Șiria din judetul Arad. Din primele date, exista doua victime incarcerate, inconștiente. Pentru gestionarea evenimentului,…

- Joi seara, un avion de mici diminesiuni s-a prabușit in zona localitații Șiria. Doua persoane au fost gasite incarcerate, inconștiente. In ciuda eforturilor medicilor, victimele au fost declarate decedate, a confirmat pentru Spynews.ro, purtatorul de cuvant ISU Arad.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit joi seara in zona localitații Siria, județul Arad. Din cauza impactului puternic, cele doua persoane implicate au suferit leziuni grave și au fost declarate decedate.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in zona localitatii Siria, din Arad. Din primele date transmise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Arad, doua persoane au fost incarcerate, inconstiente. Ulterior, ISU Arad a anuntat ca cele doua persoane au murit. Un avion de mici dimensiuni…