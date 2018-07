Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri s-a prabușit marți langa Pretoria. Din fericire, niciunul dintre pasageri nu a murit. Au fost 19 persoane ranite. Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP.…

- Cel putin sase persoane au murit joi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-o suburbie a celui mai locuit oras din India, Mumbai, au anuntat oficiali ai politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pilotul unui avion de mici dimensiuni a reusit sa scape cu viata dupa prabusirea aeronavei, datorita interventiei eroice a oamenilor care erau in acea zona. Acestia au deblocat usa cabinei si l-au ajutat...

- O persoana a murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Rusia. ”Un avion Su-29 s-a prabusit in apropierea aerodromului din Lomakha din regiunea Leningrad, la ora 17.25, ora locala. O persoana a murit”, a declarat un purtator de cuvant al serviciului local de urgenta. Autoritatile…

- Tragedie aviatica – Un avion s-a prabușit in timpul ultimului sau zbor. Nu exista supraviețuitori Un avion cargo militar american s-a prabusit miercuri cu noua persoane la bord in Georgia (sudul SUA), in timpul ultimului sau zbor, inainte de a fi scos din uz dupa 50 de ani de activitate, relateaza joi…

- Informatii de ultima ora indica faptul ca o aeronava militara ce avea la bord peste 200 de persoane s-a lovit de sol. Accidentul aerian a avut loc miercuri dimineata – ora locala – in Algeria, mai exact in apropiere de capitala acestui stat. Si, conform site-ului BBC, care citeaza surse locale, numarul…