Un avion care se îndrepta spre Cluj-Napoca, implicat într-un incident la Basel Emotii pentru calatorii unui avion ce avea intentia sa se indrepte spre Cluj-Napoca. Aeronava a fost implicata intr-un incident pe aeroportul din Basel. Aceasta se pregatea de decolare cand a lovit o scara mobila aflata pe pista aeroportului. Aeronava se pregatea sa decoleze de pe aeroportul din Basel, Elveția cu destinația Cluj-Napoca. In momentul in […] The post Un avion care se indrepta spre Cluj-Napoca, implicat intr-un incident la Basel first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

