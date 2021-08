Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza in timpul unei operatiuni in insula Zakynthos din Grecia. Dub fericire, pilotul a supraviețuit. E a fost transportat la spiutal conștient, relateaza greekreporter. com. Avionul de tip Pezetel se afla intr-o operatiune de stingere a unui focar mai mic izbucnit in Zakynthos, insula din Marea Ionica, aflata la vest […] The post Un avion care participa la misiunea de stingere a incendiilor din Grecia s-a prabușit. Pilotul a supraviețuit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .