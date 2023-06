Un avion al companiei Air India care zbura de la New Delhi la San Francisco a fost nevoit sa se devieze de la ruta si sa aterizeze de urgenta pe un aeroport din Extremul Orient rus, dupa ce a avut o problema tehnica la unul dintre motoare, a anuntat marti compania aeriana. Incidentul a adus in centrul atentiei tensiunile din industria aeronautica in legatura cu spatiul aerian rusesc si a intervenit la doar o zi dupa ce seful unei importante companii americane prezisese un scenariu aproape identic, relateaza Reuters. Devierea avionului Boeing 777 vine pe fondul unei dezbateri globale privind utilizarea…