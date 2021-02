Un avion Boeing 737 MAX a efectuat primul zbor comercial în Europa după o pauză de doi ani Un avion de pasageri Boeing 737 MAX, apartinand companiei belgiene TUI fly, a efectuat miercuri primul zbor comercial in Europa, la aproape doi ani de la imobilizarea la sol a tuturor avioanelor de acest tip, ca urmare a doua accidente care au provocat 346 de morti, informeaza AFP. ‘Primul zbor cu un avion 737 MAX a fost efectuat astazi de la Bruxelles spre Alicante si Malaga’, informeaza compania TUI fly intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Internet. Aparatul a decolat la ora 9:30 si a aterizat doua ore si jumatate mai tarziu la Malaga, potrivit site-ului flightradar24. La finele lunii ianuarie,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o scrisoare comuna semnata de producatorii auto, activiștii de mediu și grupurile de consumatori, autoritaților de la Bruxelles li se semnaleaza nevoia de revizuire a directivei europene privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativii. Asociația Constructorilor Europeni de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca instalarea lui Joe Biden la Casa Alba reprezinta „inceputul unui nou capitol” si a evidentiat ca doreste sa mentina o cooperare stransa cu noul presedinte american. „O NATO puternica este buna atat pentru America de Nord, cat si pentru Europa,…

- Comisia Europeana vrea ca viitoarea sa mega-constelație de sateliți pentru internet de mare viteza sa devina funcționala in 2024, relateaza BBC. Proiectul anunțat de Bruxelles are ca prima prioritate furnizarea de internet broadband in zonele in care infrastructura terestra nu poate ajunge, dar mai…

- Uniunea Europeana vrea sa activeze viitoarea generatie a sistemului Galileo de navigatie prin satelit cu "o prima lansare in 2024", in avans fata de calendarul prevazut, a anuntat comisarul european responsabil de domeniul spatial, Thierry Breton, potrivit AFP. "Nu e timp de pierdut cu tehnologii din…

- Un avion Boeing 737 al companiei Sriwijaya Air a disparut de pe ecraanele radarelor la scurt timp dupa decolare, anunța Deutsche Welle. Aparatul de zbor a pierdut peste 3.000 de metri altitudine in mai puțin de un minut, conform FlightRadar24. Traseul zborului SJ182 care se termina la nord de Jakarta,…

- Compania American Airlines a efectuat marti primul zbor comercial in SUA cu un avion Boeing 737 MAX, dupa o perioada de pauza de 20 de luni, ca urmare a doua accidente ce au provocat 346 de morti, transmite Reuters. Zborul American Airlines Flight 718 a plecat de la Miami in jurul orei 10:40 AM, se…

- Un avion Boeing 737 MAX apartinand companiei braziliene Gol a pornit miercuri intr-un zbor comercial pe ruta Sao Paulo - Porto Alegre, acesta fiind primul zbor comercial al unui avion de acest tip dupa o pauza de 20 de luni, ca urmare a doua accidente care au provocat 346 de morti, informeaza AFP,…

- UNTRR anunța ca industria de transport rutier si logistica este pregatita pentru distribuirea vaccinului anti-COVID-19 Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania - UNTRR semnaleaza Guvernului faptul ca industria de transport rutier si logistica din Romania este pregatita pentru distribuirea…