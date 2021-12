”Pentru a se conforma conditiilor de curatare cerute pe Aeroportul International Pudong din Shanghai (PVG), emise de catre Guvernul chinez la 21 decembrie, zborul 287 de la Seattle la Shanghai s-a intors (la Seattle) in timp ce se afla in drum catre (Shanghai)”, a declarat luni AFP un purtator de cuvant al companiei americane aeriene. ”Noile proceduri de curatare necesita un timp la sol considerabil prelungt si nu sunt viabile pe plan operational pentru Delta”, a declarat el, fara sa precizeze care sunt procedurile respective. Presa chineza scrie ca mai multi pasageri s-au trezit in Statele Unite…