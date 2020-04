Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce autoritatile de la Chisinau solicita ajutor de la partenerii externi in lupta cu COVID-19, iar unii medici se plang ca nu sunt suficient de bine echipati sa faca fata pandemiei, compania aeriana „Ryanair” anunta ca a efectuat cu succes un zbor cargo de la Chisinau spre Varsovia, avand la…

- CHIȘINAU, 10 apr – Sputnik. Analistul economic Veaceslav Ionița constata un lucru care ne-ar putea surprinde acum, cand suntem in plina criza economica provocata de restricțiile impuse de autoritați pe timp de pandemie. Și anume, vanzarile de apartamente in primele trei luni ale anului sunt cu 60%…

- CHIȘINAU, 8 apr - Sputnik. Astazi se implinește o luna de zile din momentul in care a fost inregistrat primul caz de COVID-19 in Moldova. In ziua de 7 martie, o moldoveanca a revenit din Italia in Moldova. Ea a fost preluata de la Aeroport, de catre serviciul 112, pe un coridor separat, fiind in…

- „În lume, acume xista doi poli - SUA și Rusia”, noteaza portalul apropiat de PSRM, noi.md, citândul pe Alexandru Muravschi care a lucrat în Ministerul Economiei pe vremea lui Lucinschi. De unde aceasta obsesie a socialiștilor din…

- © REUTERS / AXEL SCHMIDTZece mii de teste pentru diagnosticarea COVID-19 au ajuns din Moscova la Chișinau - VideoCHIȘINAU, 28 mart – Sputnik. Angajații din sectorul bugetar, cu anumite excepții, vor avea zile de odihna in perioada 30 martie – 3 aprilie 2020, conform dsipoziției nr. 6 a Comisiei…

- CHISINAU, 28 mart – Sputnik. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 2 340 de traversari persoane, dintre care 1 315 treceri la frontiera moldo-romana, 576 treceri la frontiera cu Ucraina și 449 treceri a frontierei aeriene (curse charter). Cele mai…

- Presedintele Igor Dodon a anuntat ca omologul sau din Ungaria, Viktor Orban, vine saptamana viitoare intr-o vizita oficiala in Republica Moldova. Seful statului a dat asigurari ca intensificarea dialogului intre Chisinau si Budapesta nu inseamna ca Ungaria poate substitui Romania in ceea ce priveste…

- Cea de-a XIX-a ediție a Expoziției naționale ”Fabricat in Moldova” 2020, cu genericul Acasa! Autentic! Autohton! și-a deschis larg ușile pentru vizitatori, in cadrul unei ceremonii oficiale, la care au participat membri ai Guvernului Republicii Moldova; secretari de Stat; ambasadori Acreditați in…