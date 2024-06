Stiri pe aceeasi tema

- Unui avion al companiei israeliene El Al, nevoit sa efectueze o aterizare de urgenta pe aeroportul din Antalya duminica pentru a evacua un pasager bolnav, i-a fost refuzata alimentarea de catre personalul turc, a informat transportatorul, relateaza AFP.

- Directorul general al companiei al carei avion de pe cursa Erevan - Chișinau a aterizat de urgența la Otopeni, astazi, confirma faptul ca unii „pasageri au venit cu amenințari, iar ulterior a fost preluat și un apel telefonic, precum ca la bord se afla un obiect explozibil”. Responsabilul a mai declarat…

- O alerta cu bomba a fost anunțata in legatura cu un avion care a decolat de la Chișinau.Aparatul a aterizat de urgența pe aeroportul Otopeni, iar SRI verifica aeronava și bagajele pasagerilor, potrivit antena3.ro. Sursa citata scrie ca ar fi avut loc și un scandal in aeronava.Pilotul a luat decizia…

- Cine e barbatul care a anunțat ca intr-un avion ce zbura spre Egipt e o bomba! Aeronava a aterizat de urgența in Romania ieri, pe data de 19 aprilie. Iata care este motivul pentru care a dat alarma falsa!

- Panica in noaptea trecuta pentru pasagerii unui zbor care a plecat dintr-un oraș din Polonia spre Hurghada, in Egipt. Planul rosu de interventie a fost activat dupa o amenintare cu bomba prin telefon, care s-a dovedit in cele din urma falsa. Aeronava care venea de la Wroclaw a aterizat de urgenta la…

- Panica in noaptea trecuta pentru pasagerii unui zbor care a plecat dintr-un oraș din Polonia spre Hurghada, in Egipt. Planul rosu de interventie a fost activat dupa o amenintare cu bomba prin telefon, care s-a dovedit in cele din urma falsa. Aeronava a aterizat de urgenta la Timisoara, pe Aeroportul…

- Pe aeroportul din Timișoara a aterizat de urgența un avion joi noaptea, dupa ce a fost primita o amenințare ca la bord s-ar afla o... The post Amenințare cu bomba in avion! Aeronava a aterizat de urgența pe Aerportul din Timișoara appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni, vineri seara, dupa o alerta cu bomba la bordul unei aeronave din Turcia. Citește și: Medic ATI de la Fundeni, gasit mort in spital Aeronava care circula pe ruta Varșovia-Istanbul, cu 158 de pasageri la bord, a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni dupa…