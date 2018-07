Stiri pe aceeasi tema

- Un avion ușor a fost interceptat survoland in mod ilegal stațiunea Bedminster din New Jersey, unde președintele Donald Trump juca golf. Casa Alba a anunțat ca in acest sens a fost mobilizata o aeronava de vanatoare.

- Un avion usor a survolat in mod neautorizat statiunea Bedminster din New Jersey, unde presedintele SUA, Donald Trump, se afla pentru a juca golf, anunta Casa Alba, precizand ca a fost mobilizata o aeronava de vanatoare, informeaza site-ul Politico.com si postul tv CBS News.

- Un avion usor a survolat in mod neautorizat statiunea Bedminster din New Jersey, unde presedintele SUA, Donald Trump, se afla pentru a juca golf, anunta Casa Alba, precizand ca a fost mobilizata o aeronava de vanatoare, informeaza site-ul Politico.com si postul tv CBS News, scrie Mediafax.Incidentul…

- De cand a fost investit in funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a avut cu greu timp de soția și familia sa. In weekendul ce a trecut, acesta și-a luat revanșa, plecand cu soția sa, Melania, intr-o scurta escapada in New Jersey. Au petrecut un weekend in doi! Paparazzi i-au…

- Președintele american, Donald Trump, a fost victima unei farse facute prin telefon de un actor de comedie, John Melendez. Actorul a sunat la Casa Alba și s-a dat drept asistenul senatorului New Jersey, Robert Menendez. A lasat acolo numarul lui...

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa.Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si…

- Dolores Leis Antelo este o femeie din Spania, care seamana izbitor cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Femeia a dat un interviu intr-un ziar local in care a vorbit despre ferma ei din satul Nanton, La Coruna. In fotografia care insoțește interviul, Dolores apare cu un harleț…

- Afirmatiile unui jurnalist american potrivit carora Donald Trump a mintit in urma cu trei decenii cu privire la averea sa pentru a ajunge in lista celor mai bogati americani continua sa agite apele in SUA. Daca unii comentatori s-au declarat consternati de aceasta dezvaluire, gazda emisiunii „The Daily…