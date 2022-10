Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava a companiei Lufthansa care zbura de la New Delhi la Frankfurt a aterizat de urgenta, miercuri dimineata, pe Aeroportul ”Henri Coanda” din Bucuresti, dupa ce un pasager de 36 de ani a suferit un atac de cord, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un avion a aterizat de urgența, sambata, 17 septembrie, pe aeroportul Internațional Henri Coanda din Otopeni, a transmis purtatorul de cuvant Valentin Iordache pentru Libertatea. Aeronava apaține unei companii care nu opereaza pe teritoriul Romaniei, iar solicitarea pentru permiterea aterizarii de urgența…

- Un avion de mici dimensiuni a aterizat de urgența pe o autostrada aglomerata din SUA. Incidentul a avut loc in statul California. Potrivit presei locale, la bordul navei se aflau pilotul și un pasager. Ei nu au fost raniți in urma incidentului.

- Aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni. O aeronava aparținand companiei Turkish Airlines, care efectua o cursa pe ruta Miami - Istanbul, a fost nevoita sa aterizeze la București dupa ce unui pasager i s-a facut rau. Ulterior, acesta a murit, scrie digi24.ro.

