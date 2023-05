Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu in incinta liceului "Ion Luca Caragiale" de pe strada Miron Costin din Capitala. Flacarile au izbucnit dimineața in cabinetul de chimie de la etajul II a instituției de invațamant.

- Un barbat in varsta de 81 de ani din Capitala a decedat luni dimineața in urma unui incendiu, a declarat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Menționam ca incendiul a izbucnit intr-un apartament de pe strada Petru Zadnipru din sectorul Ciocana al Capitalei. Apelul la Serviciul Unic de Urgența…

- Pompierii au intervenit la un accident rutier, produs duminica in Urziceni, in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta. O persoana ranita a fost transportata la spital.Doua echipaje operative din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni au intervenit la un accident rutier, produs…

- Ziua de ieri, 18.04.2023, s a dovedit a fi una solicitanta pentru pompierii salvatori. Astfel, in cursul zilei de ieri, colegii nostri au intervenit in 1.542 de situatii de urgenta, cele mai numeroase dintre acestea fiind inregistrate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Mures, Prahova, Cluj si Timis.Potrivit…

- Opt persoane au fost evacuate, in noaptea de miercuri spre joi, dintr-un bloc din Arad, din cauza unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 3, din cauza unei țigari nestinse. Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc din Arad, pe strada…

- Un avion Tarom care mergea spre Egipt a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni, dupa ce pilotul ar fi ramas inconștient Compania TAROM a informat sambata ca aeronava care efectua zborul RO 7673 pe ruta Timișoara-Hurghada a efectuat o aterizare de urgenta din cauza unei urgențe medicale a unui membru…

- O aeronava TAROM care efectua cursa Tel Aviv-Bucuresti a aterizat de urgenta la Istanbul vineri dimineata din cauza unei amenintari cu bomba care, ulterior, s-a dovedit a fi falsa, informeaza operatorul aerian national. ‘Compania TAROM informeaza ca din cauza unui avertisment referitor la existenta…