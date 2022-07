Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a respins, joi seara, demisia premierului Mario Draghi, cerandu-i sa revina in Parlament pentru a verifica daca mai are sau nu majoritate, in ceea ce este un efort de evitare a alegerilor anticipate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, s-a deplasat joi dupa-amiaza la Palatul prezidential de la Roma, in contextul in care, desi a obtinut votul Parlamentului pentru un program de masuri sociale, coalitia guvernamentala de uniune nationala pare sa se destrame. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a criticat aspru guvernul sau, joi, pentru modul in care este gestionata cresterea spectaculoasa a pretului zaharului, crestere care a provocat scene de haos in supermarketurile din aceasta tara central-asiatica, informeaza AFP. Fii la curent…

- Guvernul italian condus de Mario Draghi se afla in pericol joi, dupa ce Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), membra a coalitiei de guvernare, a decis sa nu participe la votul de incredere asupra unui decret-lege discutat in Senat, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Partidul Liga se va retrage din guvernul italian daca Miscarea 5 Stele (M5S) isi va pune in aplicare amenintarea de a iesi din coalitie, a indicat miercuri liderul sau, Matteo Salvini, potrivit Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Miscarea 5 Stele (M5S) intentioneaza sa ramana in coalitia de guvernare din Italia, insa doreste o serie de modificari in politica executivului, a indicat miercuri liderul formatiunii, Giuseppe Conte, marind presiunea asupra prim-ministrului Mario Draghi, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- Guvernul de coalitie al premierului italian Mario Draghi a fost zguduit marti de noi tulburari dupa ce cel mai mare partid din parlament s-a divizat, iar ministrul de externe a initiat un grup separatist. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul pakistanez a anuntat ca va reduce saptamana oficiala de lucru de la 6 la 5 zile pentru a scadea consumul de energie si combustibil, in cadrul unui plan de economisire a energiei aprobat marti de guvern, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…