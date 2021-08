Un avertisment care ne înfioară: ”Cod ROȘU pentru umanitate!” Cei mai importanți oameni de știința din lume in domeniul climei au lansat luni cel mai puternic avertisment cu privire la urgența climatica din ce in ce mai profunda, preconizand ca schimbarile climatice se vor accentua in toate regiunile in deceniile urmatoare, scrie CNBC . Un raport anticipat al grupului ONU pentru schimbarile climatice avertizeaza ca limitarea incalzirii globale la aproape 1,5 grade Celsius sau chiar la 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale „nu va putea fi atinsa” fara reduceri imediate, rapide și pe scara larga a emisiilor de gaze cu efect de sera. ”Comportamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

