Un autovehicul rulat din şase a avut cel puţin o daună în 2019 (analiză) Un autovehicul second-hand din sase (60%), verificat pe InspectorAuto.ro in 2019, a avut cel putin o dauna, iar 425 dintre acestea au fost cu dauna totala, arata o analiza de specialitate, realizata de catre reprezentantii platformei de profil.



Sondajele realizate anul trecut de aceeasi platforma aratau ca 90% dintre respondenti au declarat ca este mai important sa cunoasca istoricul de daune inainte de achizitie, si nu istoricul de kilometri asa cum s-ar fi asteptat toata lumea.



In acelasi timp, un alt studiu realizat in 2019, pe un esantion de 1.000 de anunturi cu masini… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

