Duminica seara, polițiștii de frontiera au depistat in cadrul controlului un automobil, dat in urmarire internaționala de catre autoritațile italiene. Conform sarcinii Interpol, mașina a fost indisponibilizata pana la clarificarea situației. Astfel, in punctul de trecere a frontierei Leușeni, pentru autorizarea trecerii frontierei de stat, pe sensul de intrare in Republica Moldova, s-a prezentat un barbat cu dubla cetațenie (MDA/ROU), in varsta de 37 de ani. Acesta conducea un microbuz cu remorca, unde și era transportat un Lexus, fabricat in anul 2018, scrie Echipa.md . Astfel, in timpul verificarii…