Stiri pe aceeasi tema

- In data de 04 august a.c., in jurul orei 14.00, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, pe timpul executarii unei actiuni specifice, au oprit in trafic, pe raza localitatii Uricani, un autoturism marca Audi A4, condus de cetateanul roman G.A., in varsta…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit și indisponibilizat un cap-tractor, in valoare de 70.000 de lei, care figureaza ca fiind cautat de autoritațile din Marea Britanie, din data de 17 iunie 2020. In data de 31 august a.c., in jurul orei 10.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…

- Astazi, 23 iulie a.c., Ion Marcel VELA, ministrul afacerilor interne, a participat la ceremonia prilejuita de sarbatorirea a 156 ani de existenta institutionala a Politiei de Frontiera, in prezenta conducerii I.G.P.F., dupa cum informeaza Directia de informare si relatii publice a MAI.Ministrul afacerilor…

- "Dl respectiv, in momentul in care intram acum cu dvs. in emisiune, tocmai citeam ca mi-a trimis un mesaj in care-mi explica ca i-am distrus cariera. Dom`ne, nici macar nu i-am cerut demisia, am spus ca daca aș fi fost intr-o funcție executiva, l-aș fi demis, l-aș fi trimis undeva la un post de poliție…

- "Cu tot respectul pentru domnul Buda (n. r. Ioan Buda, șeful Poliției de Frontiera), daca eram eu cu rol executiv, domnul Buda era șef de post intr-o comuna de prin Botoșani. Aceasta este o masura pe care aș fi luat-o in cazul romanilor de la frontiere", a spus Rareș Bogdan, la postul B1 TV, conform…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre situația de la frontierele Romaniei, acolo unde mii de romani au așteptat ore și chiar zeci de ore pentru a intra in țara. Europarlamentarul liberal ar fi luat o decizie drastica daca se afla in Guvern sau la conducerea…