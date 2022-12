Un autoturism a spulberat o căruţă: doi morţi şi doi răniţi grav! Doi oameni au murit si doi au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o caruta in localitatea Dimieni, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ilfov. Evenimentul rutier s-a produs pe DJ 200 B, fiind anuntat printr-un apel la 112. "Din primele verificari, politistii Serviciului Rutier au stabilit faptul ca un barbat a condus un autoturism din directia Tunari catre Balotesti, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un atelaj hipo in care se afla conducatorul acestuia. De asemenea in autoturism se aflau si doi pasageri", a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

