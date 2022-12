Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite pentru un barbat și o femeie din județul Timiș. Mașina in care erau a fost lovita, duminica seara, in plin de un tren. Autoturismul a fost tarat pe șine peste 150 de metri. Femeia a ramas incarcerata și a fost nevoie de intervenția pompierilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ privind circulatia pe drumurile publice, care prevede posibilitatea ca Politia Rutiera sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, informeaza Agerpres. „Politia Rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.…

- Doua persoane au fost ranite cand o mașina a fost proiectata in gardul unui cimitir din Timișoara, in urma unui accident de circulație. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Alexandru Macedonski și Glad, dupa ce unul dintre șoferi, in varsta de 28 de ani, nu a acordat prioritate, potrivit TimisOnline.…

- Un tanar, de 23 de ani, a pierdut controlul volanului, iar mașina a lovit un sens giratoriu și s-a rasturnat. In urma impactului, o adolescenta de 16 ani, aflata pe scaunul din dreapata șoferului, a fost grav ranita, informeaza Tion.ro. Accidentul s-a produs joi seara pe DJ 592, in Moșnița Noua, pe…

- Politistii sibieni fac cercetari pentru a identifica o persoana care a furat din masina Politiei, parcata in fata sediului Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu. Din interior au disparut un suport de telefon mobil, o vesta, telecomanda rampei de acces si doua lanterne.

- La fața locului s-au deplasat polițiștii din Vanju Mare, care, in urma verificarilor efectuate, au stabilit ca un barbat de 28 de ani, din comuna Patulele, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 564, in localitatea Viașu, in aceeași direcție cu un tractor, ce tragea o caruța, nu a pastrat distanța…

- FOTO| INCENDIU pe DN1, langa Cunța: O mașina parcata a fost facuta SCRUM INCENDIU pe DN1, langa Cunța: O mașina parcata a fost facuta SCRUM Secția de pompieri Sebeș a fost solicitata sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu in zona localitații Cunța. Potrivit primelor informații, la…

- O femeie in varsta de 50 de ani a murit, marți seara, in urma unui accident petrecut pe centura Valcele-Apahida, intre o mașina și un camion. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…