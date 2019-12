Pompierii din Aiud au intervenit astazi, 17 decembrie 2019, in jurul orei 09.30, pentru asigurarea masurilor PSI, dupa ce șoferul unui autoturism a lovit o țeava de gaz. Accidentul s-a produs in localitatea Cisteiu de Mureș. Din primele informații, un autoturism a intrat intr-o țeava de gaz. In urma evenimentului rutier nu s-au inregistrat victime omenești. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de 2 ori