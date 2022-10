Un automobil a luat foc în pasajul Unirii. Mașinile sunt blocate. Martorii susțin că sistemul de ventilație a pornit cu întârziere Un automobil a luat foc in pasajul Unirii din centrul Bucureștiului, in dimineața zilei de marți, 18 octombrie 2022. Flacarile ar fi pornit de la un automobil tip SUV, al carui motor ar fi luat foc in timpul mersului. In SUV se aflau doi adulți și un copil, care au reușit sa se salveze. Foarte multe automobile au ramas blocate in pasaj. La ora 10, circulația rutiera in zona subterana era intrerupta pe ambele sensuri. Pasajul are circa un kilometru lungime. Unii martori susțin ca instalația de ventilație, care trebuia sa evacueze fumul, nu funcționa. Pe de alta parte, pompierii de la ISUBIF susțin… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

