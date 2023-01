Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu zeci de pasageri si un autoturism au fost implicate, duminica seara, intr-un accident, pe DN 17C, in judetul Bistrita-Nasaud, primele informatii aratand ca persoanele din autoturism sunt incarcerate. Autoritatile au declansat Planul rosu de interventie, informeaza News.ro. Fii…

- Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma, in Telciu. Un autoturism s-a ciocnit de un autocar ce transporta aproximativ 35 – 40 de persoane. Doua echipaje de descarcerare, trei ambulanțe SMURD și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud intervin in localitatea…

- Seara trecuta, la ora 18:49, pompierii din cadrul ISU ARAD au fost solicitati sa intervina in cazul producerii unui accident rutier, autocar cu 33 de persoane la bord, rasturnat in afara partii carosabile in judetul Arad, la iesirea din localitatea Buteni catre localitate Cuied. Potrivit ISU Arad, pentru…

- Ultima ora. Sambata, 12 decembrie, un autocar in care se aflau 33 de persoane s-a rasturnat, la ieșirea din Cuied spre Buteni, conform informațiilor furnizate de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad. Ce s-a intamplat cu pasagerii. Autocar cu 33 de oameni rasturnat in Arad Oficialii din…

- Planul rosu de interventie a fost activat sambata seara, in judetul Arad, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autocar care transporta 33 de persoane. Accidentul a avut loc la iesire din localitatea Buteni. La fata locului intervin echipaje de descarcerare de la ISU Arad. „Accident…

- PLANUL ROȘU de intervenție a fost activat in Arad: Un autocar cu 33 de persoane este implicat intr-un accident PLANUL ROȘU de intervenție a fost activat in Arad: Un autocar cu 33 de persoane este implicat intr-un accident Planul rosu de interventie a fost activat sambata seara, in judetul Arad, in urma…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la Sectia Pediatrie 2 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii din municipiul Cluj-Napoca, pacientii fiind evacuati in siguranta de personalul medical. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, in acest caz a fost activat Planul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cumpana, in zona Postei. Este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si un autocar. Din primele informatii, o persoaaa a fost ranita. Victima este constienta si neincrcerata. La locul accidentului…