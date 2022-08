Un autocar s-a răsturnat pe autostrada București-Pitești. Două persoane au fost rănite Un autocar s-a rasturnat, miercuri dimineata, pe autostrada A1, in zona localitatii Ionesti, in judetul Dambovita, doua persoane fiind ranite. ”Interventie in cazul unui accident rutier produs pe autostrada A1, la km 74, in zona localitatii Ionesti. Din primele informatii un autocar este rasturnat lateral in afara partii carosabile”, informeaza ISU Dambovita. Potrivit sursei citate, […] The post Un autocar s-a rasturnat pe autostrada București-Pitești. Doua persoane au fost ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc, miercuri dimineața, pe Autostrada A1, București – Pitești. Un autocar cu persoane s-a rasturnat pe sensul spre Pitești, la kilometrul 74, pe raza localitații Ionești, scrie ziarul Dbonline. Din primele informații, șoferul unui autocar inmatriculat in Turcia a pierdut controlul…

- Un autocar s-a rasturnat miercuri dimineata pe autostrada A1, in zona localitatii Ionesti, in judetul Dambovita, doua persoane fiind ranite. ”Interventie in cazul unui accident rutier produs pe autostrada A1, la km 74, in zona localitatii Ionesti. Din primele informatii un autocar este rasturnat lateral…

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața pe A1 București-Pitești, la km 74. Potrivit informațiilor, un autocar inmatriculat in Turcia a fost implicat. ISU Dambovița transmite ca au fost mobilizate 4 ambulante SMURD, 3 autospeciale de intervenție și 3 ambulanțe de la SAJ Dambovița. Dupa verificarile…

- Patru persoane, printre care si un copil de 10 ani, au fost ranite, in noaptea de joi spre vineri, intr-un incendiu izbucnit la o baraca din Medgidia. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, patru persoane au fost ranite in incendiu. Este vorba despre un barbat care a suferit arsuri…

- Un accident in lant s-a produs, joi, pe A1, in zona localitații Ciorogarla, județul Ilfov, 3 persoane fiind ranite. A fost solicitat la fața locului și un elicopter SMURD. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este oprit momentan pe Autostrada A1 pe sensul Pitești catre București,…

- Doua accidente grave au avut loc, luni, in decurs de numai cateva ore, pe șoselele din Ialomița. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șapte au fost ranite. O persoana a murit, iar alte cinci, intre care o fetita de 5 ani, au fost grav ranite in urma unui accident de circulatie produs pe raza…

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce un microbuz a intrat intr-un cap de pod, intre Reghin si Targu Mures. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 15 Reghin – Targu Mures, in apropierea localitatii Gornesti, judetul Mures. Șoferul unui microbuz…

- Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost ranite, intr-un accident care a avut loc, miercuri, in localitatea Sinești, pe E85. Potrivit IGSU, in accidentul in care au fost implicate trei autoturisme, trei persoane au decedat (adulți), iar șase persoane, intre care doi copii, primesc ingrijiri…